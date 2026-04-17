◇セ・リーグ 広島1―5DeNA（2026年4月17日 マツダ）

広島は、今季ワースト3安打1得点と打線がつながりを欠いた。先発・岡本が序盤から再三、ピンチを背負いながらも5回1失点と粘投。しかし、同点の6回から登板した島内が誤算だった。3四死球の2死満塁から、牧に2点勝ち越し打を浴びるなど3失点。2死二、三塁から投手・平良への四球が痛かった。右腕は試合後に2軍降格が決まった。以下、新井監督一問一答。

――島内は満塁とした投手への四球が痛かった。

「やっぱり投手に四球を出しているようでは、ああいうことになる」

――1試合10四死球。

「これだけ四球が多いとなかなか難しい。守っている時間も長くなるし。岡本は2試合目の先発だったけど、あまり制球が定まっていなかったけど、逆によく5回1失点に抑えたと思う。そこは調子が悪いなりに5回1失点に抑えたのは経験にしてもらいたい」

――島内、森浦はやってもらわないといけない投手だが、今後も1軍で起用しながら復調を待つか

「そこはまた考えたい。投手コーチと」

――中継ぎが粘れないと苦しい。

「もちろん、そうだし、みんなが低調なので、最初に来たと思えば、今は我慢をしどころかなと。耐えどきかなと思います」

――持丸はいい肩を見せた。

「モチは2イニング、1打席だったけど、アピールしたと思います」

――今後は1、2軍で入れ替えも考えながら。

「そこはもちろん考えているし、ずっと考えている。ファームからの推薦もない状況なので、ここは耐えてというところ」