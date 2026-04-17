女優でタレントの森尾由美（59）が、16日放送のNHKラジオ第1「あさこ・佳代子の大人なラジオ女子会」（木曜後9・00）にゲスト出演し、夫との別居婚状態を明かした。

94年から30年以上、出演しているフジテレビ系（現在はCSフジテレビTWO）「はやく起きた朝は…」の話題になった。松居直美、磯野貴理子と視聴者の質問に答えていくトークバラエティー番組。「レギュラーの時は（1回の収録で）4本撮っていました。アメリカに住んでいたので。本当は（間隔が）短い方がいいけど、アメリカにいたので」と明かした。

92年に結婚した夫が、米国で仕事をしており、森尾もしばらくは米国で生活していた時期も。収録のたびに帰国していたという。「アメリカはね、帰ってきました。夫だけいます。帰ってこないですねえ…」と明かした。

夫は既に仕事をリタイアしたが、米国生活を満喫している様子だという。「とうとう自由なリタイアをしまして。好きな仕事だけするって。だから余計、帰ってこない」とぶっちゃけた。

「毎日、ゴルフとか釣りとか」。車も大好きだといい、「朝にゴルフへ行って、車を触って、釣りも始めたので、釣り道具を触ったり。ちょっとうらやましい」と、夫の自由なセカンドライフに本音も口にした。

2人の娘たちも独立したといい、今は「犬とほぼ2人暮らし」と明かした。娘たちは近所に住んでおり、「よく来てくれますけど、娘とは会うけど、夫とは会わない」と説明。森尾が米国に行くのも「年に2回くらいかな」と明かしていた。

1人の時間の過ごし方も話した。「冬というか、春までがほとんど編み物なんですよ。犬を膝に乗せて、ずーっと。おばあちゃんみたいに編み物をしています」と笑っていた。