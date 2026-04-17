「阪神２−１中日」（１７日、甲子園球場）

中日が痛恨の逆転負け。２連敗で借金は今期ワーストを更新する「９」となった。

柳が巧みな投球術で阪神打線を眠らせる中、目を覆いたくなるようなプレーが六回に飛び出した。中堅に飛んだ佐藤輝の打球に対し、中堅・花田と左翼・細川が交錯し、花田のグラブからボールがこぼれた。全力疾走していた佐藤輝は一気に三塁まで進み、記録も失策とはならず、三塁打に。右腕は無死三塁から大山に同点の左前適時打。その後の２死満塁のピンチでは近本を空振り三振に仕留めたが、２勝目の権利がこぼれ落ちた。

そして七回、２番手の根尾が１死から森下に決勝ソロを被弾。打線は六回以降得点圏に走者を進めることができず、阪神のリリーフ陣に抑え込まれた。

これで今季１３敗のうち７敗が逆転負け。開幕戦で４点リードの九回に同点とされ、延長十回にサヨナラ負けを喫したことに始まり、５日のヤクルト戦では５点リードの七回に７点を奪われ、７日のＤｅＮＡ戦では３試合連続逆転負けを喫するなど、歯車のかみ合わない戦いが続いている。

ＳＮＳでは「もう見飽きた」「何回同じことをするのでしょうか」「勝率・２３５って打率より低いような」「シーズン１００敗ペース超えてるよ」と嘆く声が集まる一方、「明日こそ」「今が底。必ず出口はある」「根尾が見れたのはよかった」「いつまでも応援してるよ」といった反応も集まっていた。