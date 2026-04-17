◆バレーボール 大同生命ＳＶリーグ男子（１７日、東京・有明コロシアム）

レギュラーシーズン（ＲＳ）の最終節が行われ、首位のサントリーが優勝を決めた。６位の東京ＧＢに第１セットを２５―２１で取った時点で決まった。試合はセットカウント３―０でストレート勝ち。ＲＳ３９勝４敗とした。１位通過で上位６チームによるチャンピオンシップ（ＣＳ）進出を決め、２連覇へ弾みをつけた。

サントリーは、セッターの下川諒をスターターで起用。関田誠大は温存で、Ｏ・キャット監督はＣＳに向けて下川を試したことを明かした。下川は終始、落ちついたトスワークを見せ、試合において最も印象に残った選手に贈られるＭＩＰに選ばれ「久しぶりにスタートから出る中で、緊張して硬さが目立った。周りの選手が声をかけてくれて、難しいボールも対応してくれた」と笑顔。

チーム最多タイとなる１５得点を挙げた藍も「下川選手は思いきってトスを上げてくれていた。試合を通してコンビネーションを作れましたし、自分たちも心配せずにプレーに集中できた。チームとして一歩成長できたと思います」と手応えを明かした。

第１セットからサントリーは藍、ドミトリー・ムセルスキーらが強烈なスパイクを決めて２５―２１で勢いをつけると、藍は第２セットもレシーブやサーブでけん引し、最後はスパイクを決めきって２５―２３。第３セットも勢いそのまま２５―２２で取り切った。

サントリーは昨年１０月の大阪Ｂとの開幕戦は黒星スタートとなったが、２戦目から怒とうの２９連勝を挙げるなど、強さを誇って首位を走ってきた。前節、１２日のＶＣ長野戦にストレート勝ちし、“王手”をかけていたが、同日に大阪Ｂが日鉄堺にセットを失わなかったため、お預けとなっていた。

◆チャンピオンシップ レギュラーシーズン（ＲＳ）の成績上位６チームが進み、ノックアウト方式で実施。２戦先勝で１勝１敗の場合のみ第３試合を行う。５月１〜５日の準々決勝と同８〜１２日の準決勝はＲＳの上位チームのホームで開催し、準々決勝は３位と６位、４位と５位が戦う。１位のサントリーは４位と５位の勝利チームを準決勝で迎え撃つ。決勝は同１５〜１７日に横浜アリーナで開催し、日本一を決める。