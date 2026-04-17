メディアアーティストの落合陽一さん、作家・タレントのモモコグミカンパニーさん、デザイナーの山本卓身さんが、『TOKYOROOMS展 〜40の部屋、40通りの生き方〜』（4月18日から5月17日まで開催）の内覧会に登場しました。

この展覧会は、アーティスト、デザイナー、建築家、華道家、エンターテイナーなど多様なクリエーターが“6畳ワンルーム”の空間を舞台に、それぞれの価値観や生き方を“部屋”で表現する体験型展覧会です。開催に先駆けて行われた内覧会では、参加クリエーターとして登場した3人が“部屋”のこだわりを明かしました。

■元BiSH・モモコグミカンパニー 自身の小説『御伽の国のみくる』主人公の部屋

BiSHのメンバーとして活躍し、現在は作家やタレントとして活動するモモコグミカンパニーさんは、内覧会の会見で“参加した思い・理由”を聞かれると「正直言ってあまり家具とか、自分の家とかには執着がなくて、あまりこだわりもなくて適当に暮らしてきたなという感じだったんですけど」と私生活について明かした上で、今回展示した作品について「今回お話をいただいたときに、作りたい部屋だったら、私小説とかも書いたりしているんですけど、一番最初に出した本で『御伽の国のみくる』という小説があるんですけど、その中の主人公の女の子の部屋を体現できたらすごく面白いんじゃないかなと思って、それがやりたいなと参加させていただきました」と展示した部屋について紹介しました。

■落合陽一『茶室』を制作

そして、作品の主人公になぞらえて、「女の子って愛されたいだったり、キレイになりたい、かわいくなりたいとか、いろいろな憧れがあるから“明日も生きていこう”とか“今日もがんばろう”と思える半面、愛されたい・かわいくなりたいで、壊されていってしまうものがすごくたくさんあるなと普段から思っておりまして」とコメント。そのため、“かわいいの裏側”や“かわいいの闇”を表現したくて作ったということです。

メディアアーティストの落合さんは『茶室』を制作し、部屋だけでなく空間も演出していました。さらに、デザイナーの山本さんは、“部屋ごとデザイン・プリントアウト”することを最初のコンセプトとして掲げ部屋を制作。会見で山本さんは、「僕がデザイナーになる事を決めたのも、デザイナーになるために頑張っていたのも、デザインしているのも部屋だった」とデザイナーになろうと決めた“原点”である部屋をデザインしたと話しました。