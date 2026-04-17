今年でデビュー５２周年を迎える３人組ロックバンド・ＴＨＥ ＡＬＦＥＥが１７日、東京ガーデンシアターで、バンドとしては前人未到となる自身通算３０００本目となる公演を行った。ライブには約６２００人のファンが集結。記念すべき瞬間の目撃者となった。

音楽史に新たな金字塔を打ち立てる公演は、１曲目「ＨＥＡＲＴ ＯＦ ＲＡＩＮＢＯＷ」で幕を開けた。代表曲である「星空のディスタンス」で会場の熱気が急上昇。アンコールを含め、全１８曲の熱い演奏と、３人の優美なハーモニーにファンは酔いしれていた。

１９７４年８月２５日に山野楽器で行われたイベントから始まった歩みは、バンドの活動休止もなく積み重ねられ、９１年１０月１３日（和歌山市民ホール）で１０００本目、０５年１１月３０日（大宮ソニックシティ）で２０００本目に到達。そしてこの日、前人未到の域にたどり着いた。

高見沢俊彦が「７４年からコツコツやってきて、今日が何とライブ３０００本です！」と話すと場内は大歓声。さらにＮＰＢで唯一の通算３０００本安打を達成した元巨人・張本勲氏からのビデオメッセージも流れた。

「アルフィー、あっぱれ！」という祝福の言葉とともに、張本氏のサイン入りバットも送られ、野球好きの３人は大感激の様子だった。

この日が７２歳の誕生日となった高見沢は「５２年も３人で音楽をやっていると、うまくいかなかったときも、どうしようもなく孤独だった夜も、音になって心の奥に残って忘れない。長くやるって、そういうことかなと。今は胸を張って言えます。７２歳、悪くない！」と語った。

そして今後へ「まだまだ、しつこいぐらいやっていきたい。もう少しだけ、付き合ってください」と宣言すると、大きな拍手に包まれていた。