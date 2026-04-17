「赤城雷神杯・Ｇ１」（１７日、桐生）

１号艇の白井英治（４９）＝山口・８０期・Ａ１＝がインから逃げて勝利。通算は１２３回目、Ｇ１は１４回目となるＶを飾った。２着には４号艇の土屋智則（群馬）、３着には２号艇の藤原碧生（岡山）が入り、３連単は１３１０円の人気決着となった。

進入は枠なりの３対３。インからコンマ０５のトップＳを決めた白井が先マイに持ち込んだ。外の全ての攻めを封じてバックは独走態勢。そのままＧ１では１４回目となるＶゴールを駆け抜け、優勝賞金１２００万円（ボートレース振興会会長賞含む）を獲得した。

「いいＳを行けて良かった。１Ｍは自信を持って回れました。エンジンは前操の前田篤哉くんがすごくいい状態で渡してくれたし、それが優勝の一番の要因だと思います」

特設ステージで表彰式が行われ、多くのファンの前で高々と優勝トロフィーを掲げた。「今節はチャンスだと思ったし、結果を出せて一番うれしく思います。また桐生に来た時は一走一走、全力で頑張るので、ご声援よろしくお願いします」。晴れ晴れとした笑顔で活躍を約束した。