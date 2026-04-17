巨人のボビー・ダルベック内野手（３０）が１７日のヤクルト戦（神宮）に「４番・三塁」で先発。２試合連発となる４号ソロを放ち復調をアピールした。

７―０で迎えた９回、ダルベックは相手５番手・荘司が投じた内角高めのチェンジアップにバットを振り抜いた。打った瞬間、確信の表情。打球は左翼スタンド中段に飛び込み、大きな歓声を浴びながらゆっくりとダイヤモンドを一周した。

試合後には「状態としては上がってきた」と目を細めつつ「まだまだ練習しないといけない部分っていうのがあるので、今後も精度を高めていきたい」とさらなる飛躍を誓った。

この日は、先発登板したウィットリーが７回２安打無失点の快投、さらに同じ米国出身・キャベッジが左翼フェンス直撃の適時二塁打を放つなど、助っ人Ｇたちの活躍が勝利を引き寄せた。背番号２９は「ウィットリーもキャベッジもそうですし、特にマタとはレッドソックス時代に１０年間一緒にプレーしていた。こうして一緒にプレーできるのはすごくいい影響」と異国の地で共に奮闘する仲間に敬意を示した。

不振に苦しむ時期も続いたが、前日１６日の阪神戦（甲子園）では先制３ランを含む４打数３安打で来日初の猛打賞をマーク。目を覚ました大砲は誰にも止められない。