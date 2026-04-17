◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島１―５ＤｅＮＡ（１７日・マツダスタジアム）

広島は投手陣が今季ワーストの１０四死球と制球に苦しみ、ＤｅＮＡに敗れた。同カードは昨季から６連敗。４位から順位変動はないが、５位のＤｅＮＡに０・５ゲーム差に迫られた。制球難に苦しんだ投手陣に、新井監督は「これだけ四球が多いとなかなか難しい」と厳しい表情で語った。

先発・岡本は５回５安打１失点。同点の６回に登板した島内が３失点で勝ち越しを許した。７回には４番手・森浦が１死から宮崎に四球。２死から松尾に右中間へ適時二塁打を献上した。今季９敗中５敗が、中継ぎ陣の黒星となった。

打線は１点ビハインドの２回２死三塁、佐々木が一時同点打を放ったが、追加点を奪えなかった。

以下は新井監督の試合後の主な一問一答

―６回の島内は満塁とした投手への四球が痛い。

「やっぱり、投手に四球を出しているようでは、ああいうことになる」

―島内、森浦はやってもらわないといけない投手だが、今後も１軍で起用しながら復調を待つか。

「そこはまた考えたい。投手コーチと」

―投手陣は計１０四死球。

「これだけ四球が多いとなかなか難しい。守っている時間も長くなるし。岡本は２試合目の先発だったけど、あまり制球が定まっていなかったけど、逆によく５回１失点に抑えたと思う。そこは調子が悪いなりに５回１失点に抑えたのはいい経験にしてもらいたい」

―中継ぎが粘れないと苦しい。

「もちろん。みんなが低調なのが、最初に来たと思えば、今は我慢をしどころかな。耐えどきかなと思います」

―持丸は４年ぶり１軍出場。

「良かったね。モチ（持丸）は２イニング、１打席だったけど、いいアピールしたと思います」

―入れ替えも考える。

「そこはもちろん考えているし、ずっと考えているよ。なかなかファームからの推薦もない状況なので、ここは耐えて、我慢してという時かな」