◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・井上拓真―同級４位・井岡一翔（５月２日、東京ドーム）

元世界４階級制覇王者でＷＢＣ世界バンタム級４位の井岡一翔が１７日、東京・目黒区の志成ジムで練習を公開。１００人近い報道陣の前で、シャドーボクシングとスティックミットを使った練習を各１ラウンド行った３７歳は、日本男子初の世界５階級制覇を懸けて挑むＷＢＣ同級王者・井上拓真との東京ドーム決戦を「ボクシング人生の集大成」と位置づけた。井岡が勝てば、元世界３階級制覇王者・長谷川穂積氏が保持する国内最年長世界王座獲得記録（３５歳９か月０日）も更新する。

３７歳のレジェンドが、決意を言葉に込めた。「次の試合は、ボクシング人生の中でも集大成になるような一戦だと思っている」。井岡は２０１１年２月にデビュー７戦目でＷＢＣ世界ミニマム級王座を獲得。以来１５年にわたり、世界のトップ戦線で戦い続けてきた。「皆さんの期待以上の試合をして、勝って５階級制覇したい」。偉業達成へ、キャリアの全てを懸ける。

拓真戦へ向け、約１００ラウンドのスパーリングを重ねてきた。「（拓真は）簡単に勝てる相手じゃない。もちろん、戦略はあるが、勝つことしか考えていない」。昨年のバンタム級転向時から重点を置いてきたフィジカル強化も継続。「試合当日は、強くなった姿を見せられるんじゃないかと自分自身も期待している」と自信をみなぎらせた。

５階級制覇は、世界でも８人しか達成していない金字塔だ。世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝も近い将来、フェザー級に転向し、５階級制覇を目指す意向を示している。これに対し井岡は「記録や他の選手のことは全く頭にない」と強調。今後６階級制覇を目指す考えがあるかを問われると「フフフ」と笑みをこぼし、「スーパーバンタムに上げるということは考えていない」と明言した。

１１日のＷＢＣバンタム級挑戦者決定戦で、那須川天心（２７）＝帝拳＝がフアンフランシスコ・エストラダ（３６）＝メキシコ＝に９回ＴＫＯ勝ち。井岡が勝てば、初防衛戦で天心の挑戦を受けることが既定路線だ。ただ井岡は天心戦を「結果しか見ていない」とし、スーパーフライ級王者時代に王座統一戦を切望していたエストラダとの対戦も「全くなくなったと思っている」と幕を引いた。決戦まで２週間。「次の試合に全集中している。自分が勝ってチャンピオンに返り咲くという気持ちしかない」。集大成の１２ラウンドに全てをぶつける。（勝田 成紀）