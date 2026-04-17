ガールズグループ「ＭＥ：Ｉ」が１７日、東京・赤坂Ｂｉｚタワーで行われた「ＮＴＴドコモｐｒｅｓｅｎｔｓ“ナイトグラフィーイルミネーションｂｙ Ｇａｌａｘｙ Ｗｉｔｈ ＭＥ：Ｉ”」に出席した。

２周年を迎えた節目を祝い、特別仕様のイルミネーションが用意された。意外にも点灯式への参加は初めてといい、ＳＵＺＵは「とてもうれしい気持ちでいっぱいです。この瞬間を皆さんと共有できたら」と笑顔。ＭＩＵも「このように素敵なイルミネーションまで準備してくださって感謝の気持ちでいっぱいです。引き続き頑張っていきます」と感謝した。

７人は声をそろえてボタンを押すと、ピンク色のイルミネーションが一帯を包み込んだ。今の季節とグループにぴったりな色の装飾に、メンバーも「やばい」「かわいい」と感情を爆発。ＡＹＡＮＥはイルミネーションを眺めながら、ＹＯＵ：ＭＥ（ファンの総称）へ「たくさんの愛をくださったと思うので、これからも末永くよろしくお願いします」と２周年分の思いを伝えた。

「Ｇａｌａｘｙ Ｓ２６ Ｕｌｔｒａ」のＣＭに出演中の７人は、同商品を手にメンバー同士の写真を撮りあう場面も。ＴＳＵＺＵＭＩは「暗いところでもすごく明るく写るので、ライブ会場で推しを撮りたいなっていう方がいたら、推しの顔がすごくきれいに写ると思うので、推し活している方にオススメしたい」とＰＲした。