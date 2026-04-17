映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（4月24日公開）のアンバサダーに西野七瀬さん（31）、HIKAKINさん、チョコレートプラネットの長田庄平さん（46）、松尾駿さん（43）が決定しました。

映画は『スーパーマリオ』の世界をもとにしたアニメーション作品で、2023年に公開され全世界で累計興行収入2000億円以上（映画会社発表）を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く2作目です。

前作もアンバサダーを務めた西野さんは「前作以上に盛り上げていけるよう映画の魅力とマリオ愛をお届けできたらと思います」とコメント。同じく前作に続きアンバサダーを務めるHIKAKINさんは、「僕の人生を変えてくれたマリオとこのような形で関わることができて、夢みたいです。今回も作品の魅力を全力でお届けできるように頑張ります！」と意気込みました。

また、今回新たにアンバサダーに就任したチョコレートプラネットの2人は、「今ではどこでも見かけるマリオですが、ゲームで初めてマリオの世界に触れた時のことを思い出します。本作ではヨッシーが大活躍します！ 能力を生かして活躍するだけでなく、本当にかわいいのでぜひ劇場で見てほしいです！」とコメントしました。