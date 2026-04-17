「楽天１−０ロッテ」（１７日、楽天モバイル最強パーク）

ロッテは延長１１回サヨナラ負けで連勝は２で止まり、再び最下位に転落した。

５番手坂本が２死三塁のピンチを招くと、村林にサヨナラ打を浴びた。

ＷＢＣ日本代表の種市が今季初先発。７回９１球を投げて５安打無失点、６奪三振の好投。打線の援護がなく勝敗はつかなかった。「昨日、一昨日と中継ぎをたくさん使っていたのでその中でストライク先行で行けたのは良かったですし、無四球も僕の中ではすごい価値あるものじゃないかなと思います。まっすぐは良かったんですけど、ちょっとフォークボールの精度を前回の登板同様課題にしていたのでそれを次回以降修正してまた頑張りたいと思います」とコメントした。

ＷＢＣから帰国後は入念にファーム・リーグで２度の調整登板。満を持しての初登板に「順調に調整できたので、あとは自分のボール投げるだけかなと思ってます」と話していた。１５０キロ超の直球に落差の大きいフォークを武器に翻弄した。

打線は好機で一打が出なかった。二回無死二塁、五回は１死二、三塁、、七回１死二、三塁の好機を作ったが、後続が凡退した。