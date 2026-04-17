ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「俺が子育て生活を管理してあげよう！」夫の自信満々プログラムを提… 「俺が子育て生活を管理してあげよう！」夫の自信満々プログラムを提案!? 妻が壊れていく過程に夫は気づくのか… 「俺が子育て生活を管理してあげよう！」夫の自信満々プログラムを提案!? 妻が壊れていく過程に夫は気づくのか… 2026年4月17日 21時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 超迷惑な“スケジュール作戦”は突っぱねることに成功。スケジューリングの問題じゃないんですよね…娘はまだ生後3カ月。家事が追いつかないのは仕方ないのでは？ 向上心を押しつけるな〜！でも娘が生後6カ月を過ぎたころ、またズレたことを言い始めて…!?>>【まんが】どうして妻は努力しない？(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】どうして妻は努力しない？ 「張り切ってパーティーの準備をしましょう！」って言うけどお義母さん何もしないんでしょ…？ 義実家の常識が受け入れられない理由 「うちの子がそんなことするはずない！」指摘を全否定 母が激しく反論した結果…【私はモンペじゃありません Vol.59】