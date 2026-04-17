超迷惑な“スケジュール作戦”は突っぱねることに成功。

スケジューリングの問題じゃないんですよね…

娘はまだ生後3カ月。家事が追いつかないのは仕方ないのでは？ 向上心を押しつけるな〜！

でも娘が生後6カ月を過ぎたころ、またズレたことを言い始めて…!?

>>【まんが】どうして妻は努力しない？

(ウーマンエキサイト編集部)