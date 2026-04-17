バルセロナ・オープン

大会期間：2026年4月15日～2026年4月19日

開催地：スペイン バルセロナ

コート：クレー（赤土）

結果：[ジュリアン キャッシュ / ロイド グラスプール] 2 - 1 [エドゥアル ロジェルバセラン / ユーゴ ニス]

試合の詳細データはこちら≫

バルセロナ・オープン第5日がスペイン バルセロナで行われ、男子ダブルス準々決勝で、第1シードのジュリアン キャッシュ / ロイド グラスプールとエドゥアル ロジェルバセラン / ユーゴ ニスが対戦した。

第1セットはジュリアン キャッシュ / ロイド グラスプールが7-6で先取。第2セットはエドゥアル ロジェルバセラン / ユーゴ ニスが6-1で奪い返したが、第3セットはジュリアン キャッシュ / ロイド グラスプールが14-12で制し、ジュリアン キャッシュ / ロイド グラスプールがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-17 21:52:06 更新