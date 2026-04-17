ゲーム会社のセガは17日、JESU（一般社団法人日本eスポーツ協会）公認タイトルの『ぷよぷよ』シリーズについて、ゆうき選手・きーくん選手の2人が小学生初のJESU公認プロライセンスを取得したことを発表しました。

発表によると、2人はセガの公式大会で優秀な成績を収めていましたが、これまでセガの運営規定に定める年齢制限によりプロライセンス推薦を保留していたといいます。

今回、2月のJESU公認プロライセンス制度改定で年齢制限が撤廃されたことにともない、セガも運営規定の変更を決定。これにより、小学生以上の選手でプロライセンス取得資格に相当すると判断される選手を推薦できる体制を整え、2人のプロライセンス発行をJESUに推薦し、小学生初となるジャパン・eスポーツ・プロライセンスの発行が決まったということです。

また、セガは今回の運営規定変更にともなって想定される懸念に対して、若年層プレーヤーを保護し、適切にサポートするために、“親権者との連携”、“学業・生活への配慮”、“選択の自由の尊重”を掲げて取り組んでいくとしています。

■ゆうき選手「なりたかったプロになれてうれしいです」

ゆうき選手は東京都出身の現在10歳。これまで『全国都道府県対抗ｅスポーツ選手権 2023 KAGOSHIMA 小学生の部』や、2025年度の『GigaCrysta ぷよぷよグランプリ ファイナル』など様々な大会で優勝しています。

プロライセンス取得について「なりたかったプロになれてうれしいです。ぷよぷよを広める活動をしていきたいです。がんばります！」とコメントしています。

■きーくん選手「見る人に楽しんでもらえるようなプレイができるように」

きーくん選手は埼玉県出身の現在10歳。これまで2025年度『ぷよぷよギーゴカップSEASON3 グランドチャンピオンシップ』での優勝や、2025年度『GigaCrysta ぷよぷよグランプリ ファイナル』でのベスト4などの成績を残しています。

プロライセンス取得について「見る人に楽しんでもらえるようなプレイができるように頑張ります！」とコメントしています。