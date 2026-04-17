大谷翔平（31=ドジャース）は、日本時間18日から敵地のクアーズ・フィールドで対ロッキーズ4連戦だ。

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クアーズ・フィールドは別名「投手の墓場」。標高1600mの高地にあり、気圧が低く、空気抵抗が少ないため打球がよく飛ぶ。海面と同じ高さの球場と比べると、打球の飛距離が9〜10％も伸びるというデータもあるほど。極めて打者に有利な球場ということももちろんあるうえ、

「ロッキーズが昨年まで3年連続100敗を喫した大きな理由は、球場の特性に加えてオンボロ投手陣。23、24、25年と3年連続でチーム防御率は5点台で、いずれも30球団中ワーストですから」とは特派員のひとりだ。

そんな球場とロッキーズというチームの特性をフル活用しているのが大谷だ。

メジャー8年間で計75打数29安打（.387）、7本塁打、20打点。中でも同地区で対戦が増えたここ2年は計53打数22安打（.415）、6本塁打、17打点の荒稼ぎだ。

状態やコンディションもいい。

調子落ちのときに顕著な右方向へのゴロはここ8試合でわずか2つ。中堅方向中心の打撃をキープしていることに加えて、16日のメッツ戦は5年ぶりの投手専念。投打同時出場のリアル二刀流を免除されたのは体力面で何より大きい。

「例えば、リアル二刀流で出場する本拠地の試合は典型的です。プレーボール直後、投手として重要な立ち上がりに心身とも精力を注ぎ込んで3アウトを取った直後に、すぐさま打席に入らなければならない。プロテクターを着けるなど打者としての準備に追われ、水を飲む暇もないことも珍しくありません。リアル二刀流が復活した昨年、ポストシーズンの打率が.248といまひとつだった大きな原因は疲労の蓄積でしょう。最後の最後にバテバテだったことは本人も認めています」（前出の特派員）

投打同時出場を免除された翌17日は移動日。普段と比べて、体の負担が少ない状態で敵地に乗り込めるのはプラスだ。

さて、18日のロッキーズの先発は菅野智之（36）。ここまで3試合に先発、計16と3分の2イニングを投げて1勝0敗、防御率2.16。毎試合本塁打を打たれてはいるものの、本拠地で2試合投げての成績は十分、合格点だろう。

ただし、大谷は菅野をカモにしている。昨年は1度対戦して2打数2安打、2本塁打。すべて一発を放っている。

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ところでドジャースと言えば先日、本紙日刊ゲンダイが報じた「佐々木朗希の“報奨金事件”」が話題を呼んでいる。ドジャース移籍の際に日本人スタッフ3人を引き抜いたことで大顰蹙を買っていたが、どうやらその彼らのフォローすらまともにできていないようなのだ。いったいどういうことか。●関連記事 【もっと読む】“幼稚さ”露呈した佐々木朗希「報奨金事件」 では、それらについて詳しく報じている。