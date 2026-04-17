３人組バンド「ＴＨＥ ＡＬＦＥＥ」が１７日、東京・有明の東京ガーデンシアターで通算公演回数３０００回目となる単独コンサートを行った。１９７４年８月２５日の初ステージから数えて１万８８６４日（５２年）。日本のバンドとしては前人未到、歴代１位の燦然（さんぜん）と輝く大記録を迎えた。

この日７２歳の誕生日を迎えた高見沢俊彦が「いろいろと重なり、今日が何とライブ３０００本です！」と伝えると、満員の６２００人も大きな拍手で応えた。偉業を祝し、日本のプロ野球で唯一３０００安打（＝３０８５安打）を放っている張本勲氏（８５）からＶＴＲメッセージと直筆サイン入りのバットが贈られた。

桜井賢（７１）は張本氏のフォームをマネて「今日から素振りします！」と歓喜。高見沢も「張本さんは３０８５本ヒットを打っているけど、『ヒット』といえば、僕たちも『メリーアン』からオリコン（トップ１０）に入り続けている。新曲が僕たちの存在を証明してくれる」と万感の思いだった。

見た目も個性もバラバラ。それでも奇跡のバランスを保ち、デビュー以来一度も解散や活動休止がなく、圧倒的なライブスキルで第一線を走り続けてきた。本来のペースであれば、デビュー５０周年と３０００回達成が重なっていたが、コロナ禍でのツアー延期などもありこのタイミングに。それでも３人は「今年で良かった」と喜びに浸った。

この日は「ＨＥＡＲＴ ＯＦ ＲＡＩＮＢＯＷ」「星空のディスタンス」など１８曲を披露した。坂崎幸之助（７２）はこの日初めて３人のライブに足を運んだファンに挙手を募り、「この先また５０年、１００年とよろしくお願いしたい」とおちゃめに語った。

３０００回は決してゴールではない。６月末まで全２７本の春ツアーを駆け抜けると、８月には大型イベント（詳細は後日発表）が待ち受けている。高見沢は「誇りを持って…。少なくとも今日より明日、ほんの少しでもいい音を鳴らせるように、まだまだしつこいぐらいにやっていきたい」と言い切った。

音楽への情熱が続く限り、ＴＨＥ ＡＬＦＥＥの物語は終わらない。（宮路 美穂）

◆「ＴＨＥ ＡＬＦＥＥ」通算ライブ回数３０００回の軌跡（回数・年月日・会場）

１回 １９７４／８／２５ 山野楽器（東京）

１００回 １９８１／１／１４ 朝日生命ホール（東京）

５００回 １９８５／１２／１ 新潟県民会館

１０００回 １９９１／１０／１３ 和歌山市民会館

１５００回 １９９８／１０／２９ 神奈川県立県民ホール

２０００回 ２００５／１１／３０ 大宮ソニックシティ（埼玉）

２５００回 ２０１５／１／３１ 昭和女子大学人見記念講堂（東京）

３０００回 ２０２６／４／１７ 東京ガーデンシアター