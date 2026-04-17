◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト２―８巨人（１７日・神宮）

巨人が８得点を奪い、今季初の３連勝を飾った。

初回に４点を先制。その裏の守備で先発・ウィットリーは先頭・長岡に右前打を許した。続くサンタナの痛烈な打球は二遊間へ。やや二塁ベース寄りに守っていた二塁・浦田は捕球すると体勢を崩しながら遊撃・泉口へ送球した。泉口は一塁へ転送し、４―６―３の併殺が完成した。

助っ人右腕もガッツポーズを見せた好守。初回の先制直後に無失点で終えたのは、チームにとっても大きかった。特に神宮でのヤクルト戦は過去に乱打戦になるパターンが何度もあっただけに、その価値はさらに増していたようにも映った。ウィットリーも２回以降は波に乗るように無安打に抑え、来日初勝利を飾った。

チームにとって甲子園からの移動試合。試合前練習では、開始時に打撃ケージが置かれておらず、序盤にシートノックを行った。普段は試合前練習後に行われるが、この日はゆったりと時間を設けてそれぞれ守備の感覚を養い、練習後もバタバタすることなく各自自身の時間に費やした。初回の守備以外にも、５回１死では武岡の左中間への飛球を左翼・キャベッジがスライディングキャッチするなど、集中したプレーが複数見られた。

キャンプから昨季の課題でもあった守備の強化にも取り組んでいる今季の巨人。序盤から大量リードしていた中でも、守備で締める姿も光った一戦だった。（田中 哲）