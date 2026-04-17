◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト２―８巨人（１７日・神宮）

流れを引き寄せる。先発のウォルターズが崩れてビハインドが７点に広がった３回、なお２死二、三塁。ヤクルト・丸山翔大投手の今季初登板が巡ってきた。「結構、今年逆転してるのを見てるんで、ゼロに抑えていればいい流れがチームに来るかなと思って投げました」。１９４センチの長身から投げ下ろす最速１５０キロのを軸に打者７人から５奪三振。「しっかりバッターと勝負ができました。去年できなかったことなので、しっかり自分のボールをストライクゾーンで勝負することができた結果だと思います」と振り返った。

大敗の中にも池山監督は「大量失点のあとズルズルいきがちなんだけど、しっかり止めて、勢いを止めてくれた。そこはよかったなと思ってます」と評価した。

西日本工大から入団して６年目の右腕。２４年は２７試合に登板も、昨年は８試合に終わった。今季、ファームでは５試合に登板し無失点。１０日に１軍昇格を果たしたが、ようやく回ってきた出番で好投を演じた。「変わらずに自分の準備をしっかりして、バッターと勝負していくっていうことを継続していきたいです」と次の登板をにらんでいた。