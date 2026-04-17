「ヤクルト２−８巨人」（１７日、神宮球場）

巨人が３連勝。新外国人のウィットリーが７回２安打無失点、９奪三振の快投を見せて来日初勝利を挙げた。

いきなり４点の援護をプレゼントされた中での立ち上がりだった。２安打を許すも無失点で切り抜けると、二回からは快音一つ許さない圧巻の投球で「０」を刻んでいった。初めてのヒーローインタビューでは「味方が早い段階で点を取ってくれたので、自信を持って投げることができました。とても今うれしいです」と喜び、ウイニングボールは「日本での初勝利。とても特別なものなので、大事にどこかにしまっておこうと思います」と笑みを浮かべた。

３度目の登板でつかんだ待望の初勝利だ。実は助っ人には待ちわびていた“ご褒美タイム”がある。もともとウナギは好物だったが「日本で食べるウナギおいしい」と笑顔。そのことを聞きつけた阿部監督からウナギの名店をオススメされていた。ウィットリーは「監督の言うところだからもっとおいしいんだろう。楽しみにしている」と待ちわび、初勝利のご褒美プランにも「いい考え」と意気込んでいた。

この日の試合後には、隣にいる依田通訳に向かって「東京にもいるし、一緒に行こう」と直接お誘いするシーンも。うれしい初勝利と、高級ウナギを力に次戦も快投で魅了したい。