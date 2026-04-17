羽田空港で2024年1月、日本航空と海上保安庁の航空機が衝突した事故で、日本航空の機内に設置されていた拡声器では伝達範囲が不十分だったことが、運輸安全委員会の調査で分かりました。

国土交通省は、非常脱出の呼びかけなどのため、より高出力の拡声器の搭載に努めることなどを、航空会社や航空機メーカーに要請しました。

運輸安全委員会によりますと、事故当時、日本航空の機内には乗客367人が乗っていて、機内放送システムは作動しない状態でした。非常脱出の呼びかけのため、備え付けの拡声器を使ったものの、効果が感じられず、使うのをやめた客室乗務員もいたということです。

運輸安全委員会は、機内で同じ型の拡声器を使った検証実験をしたところ、客室前方から後方への指示を十分に伝達するには、拡声器の性能上、限界があると認められたとして、17日、国交省に情報提供しました。

これを受け、国交省は航空会社に、より高出力の拡声器を搭載するよう努めることや、機内放送システムが作動しない場合の呼びかけなどの手段を設定し訓練を強化することを文書で要請しました。