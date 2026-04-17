熊本地震から10年。熊本で地震を経験したタレントのスザンヌさん（39）。故郷を盛り上げたいと始めた新たな取り組みを取材しました。

熊本県出身のスザンヌさんは、2015年に長男とともに熊本県に戻り、現在は熊本市内にある旅館を経営しています。取材したこの日は、タイからの旅行客の姿がありました。

スザンヌさんといえば、明るいキャラクターで親しまれ、バラエティー番組などで活躍。熊本を拠点に活動を始めたその翌年、熊本地震が発生しました。

スザンヌさんは当時の様子について「（前震の時は）福岡に仕事でいたんですけど、（家族に）電話したら“めちゃくちゃ怖かったけど、まだ大丈夫だから仕事を続けておいで”って母に言ってもらって。仕事を続けてたら本震が来て」と語りました。

熊本市内の自宅に戻ると、家具や食器などが散乱していたというスザンヌさん。自宅が被災する中、始めたのがブログなどでの情報発信。“熊本にいるからできること”として、不足している物資の状況などを伝え続けました。

さらには、炊き出しにも積極的に参加するなど、“熊本のため”に尽力してきました。その思いについて「私たちのところも被害はありましたけど、もっと大きな被害のところがあるってのがわかってたので、そういう皆さんのためにとか、熊本にいて、何もできないってことがすごく嫌だった」と吐露しました。

■熊本地震から10年 スザンヌさんが取り組むこと

故郷・熊本を盛り上げるため、新たな取り組みとして、2025年に旅館をオープン。70年の歴史がある旅館をスザンヌさんが買い取り、屋根や床などのリフォームを行いました。二部屋限定の客室は、くつろいでほしいという思いから、広々とした造りに。カフェなども併設されていて、地元の方の集いの場にもなっています。

スザンヌさんは「熊本地震を経験して思うんですけど、やっぱりいつでも帰ってこられる場所、そういうところって必要だなと思うので。ただいまって言いたくなるような、そんな場所になったらいいなと思う」と思いを語りました。

そして、スザンヌさん自身にも意識の変化が。4月に中学生になった長男とは、避難場所などを定期的に確認しているといい、「4月は進学だったり、新しい季節なのでそういう時に“地震が起きたらここで集まろうね”とか、“こういう行動をしてみんなで一緒にいられるようにしようね”っていうのを確認していたり」と、子供と話し合っているといいます。

■“あす大災害、だとしたら？” 伝えたいこととは？

熊本のために、行動し続けてきたスザンヌさん。“あす大災害、だとしたら？”伝えたいことについて「大切な人に大切だってことを伝えるっていうのが一番大事じゃないかなと思いますね。言えなかった後悔をしないように生きていくっていうのが、なかなかできそうでできないんですけど。その時思っている感謝の気持ちとか、そういうことを伝えることっていうのがすごく大事だなって思います」と語りました。

（4月17日放送『news every.』より）