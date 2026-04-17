中日は１７日の阪神戦（甲子園）に１―２で敗れ、借金は今季最多の「９」。借金２桁が現実味を帯びてきた。

中日は初回二死から細川の左翼フェンス直撃の二塁打、ボスラーの四球で一、二塁のチャンス。ここで「打ったのはストレート。好投手（阪神先発・村上）から先制できて良かったです」という高橋周が左前適時打を放ち、１点を先制した。

中日先発・柳裕也投手（３１）は５回まで阪神打線を無失点に抑えていたが、６回に味方のまずい守備に足を引っ張られた。先頭・佐藤輝が放った打球は左中間への飛球。誰もが「これでワンアウト」と思ったが、なんと中堅・花田と左翼・細川がぶつかってこれを落球。佐藤は一気に三塁へ進んだ（記録は三塁打）。

続く大山の打球も打ち取った当たりだったが、左翼前にポトリと落ちる適時打となり、１―１の同点。その後の二死満塁のピンチをしのぎ、６回８安打１失点でマウンドを降りた柳は「粘り強く投げられたと思います」と短いコメントを残した。

中日は７回にここまで５試合無失点の根尾を２番手としてマウンドに送ったが、一死から森下に左中間スタンドへ運ばれて勝ち越しを許した。中日はこれで阪神に勝ち星なしの４連敗。苦しい戦いが続いている。