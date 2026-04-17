◆バレーボール 大同生命ＳＶリーグ男子（１７日、東京・有明コロシアム）

レギュラーシーズン（ＲＳ）の最終節が行われ、首位のサントリーが優勝を決めた。６位の東京ＧＢに第１セットを２５―２１で取った時点で決まった。試合はセットカウント３―０でストレート勝ち。ＲＳ３９勝４敗とした。１位通過での上位６チームによるチャンピオンシップ（ＣＳ）進出を決め、２連覇へ弾みをつけた。

サントリーは今季、イタリア１部セリエＡから加入２季目の高橋が主将を務めてきた。同試合ではチーム最多タイの１５得点などインパクトを残し、試合において最も活躍したとされるＰＯＭに選出。１セット取れば優勝が決まる状況だったが「勝つことを意識した。優勝が決まった瞬間は非常にうれしかったですが、試合は最後まで勝つことが大事。喜ぶところは喜んで、気持ちは切り替えました」と気を引き締めて挑み、ストレート勝利した。ＲＳは残り１試合となり、同会場で東京ＧＢと再び戦う。「明日もしっかり勝てるようにチーム全員で頑張りたいと思います」と笑顔で話した。

第１セットからサントリーは高橋、ドミトリー・ムセルスキーらが強烈スパイクを決めて２５―２１で勢いをつけると、第２セットもレシーブやサーブでけん引し、最後は高橋がスパイクを決め切って２５―２３。第３セットも勢いそのまま２５―２２で取り切った。

サントリーは昨年１０月の大阪Ｂとの開幕戦は、黒星スタートとなったが、２戦目から怒とうの２９連勝を挙げるなど、強さを誇って首位を走ってきた。前節、１２日のＶＣ長野戦にストレート勝ちし、“王手”をかけていたが、同日に大阪Ｂが日鉄堺にセットを失わなかったため、“お預け”となっていた。

◆チャンピオンシップ レギュラーシーズン（ＲＳ）の成績上位６チームが進み、ノックアウト方式で実施。２戦先勝で１勝１敗の場合のみ第３試合を行う。５月１〜５日の準々決勝と同８〜１２日の準決勝はＲＳの上位チームのホームで開催し、準々決勝は３位と６位、４位と５位が戦い、１位のサントリーは４位と５位の勝利チームを準決勝で迎え撃つ。決勝は同１５〜１７日に横浜アリーナで開催し、日本一を決める。