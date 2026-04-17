◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人８―２ヤクルト（１７日・神宮）

巨人は攻守がかみ合い、今季初の３連勝を飾った。

打線は初回に増田陸の２点適時打などで４点を先制。３回はキャベッジの２点二塁打などで３点を奪い、序盤から大きくリードを広げた。９回にはダルベックに２戦連発となるソロが生まれた。

先発・ウィットリーは初回先頭・長岡に右前打を許したが、続くサンタナを二ゴロ併殺。中村悠には内野安打を放たれたが、オスナを遊ゴロに斬った。２回以降は無安打投球。７回２安打無失点、９奪三振で来日初勝利を飾った。

当初ウィットリーは登板翌日の１８日に出場選手登録を抹消され、ルシアーノが登録される予定だったが、阿部監督は試合後「まだ分からない」と再考する考えを示した。指揮官の一問一答は以下の通り。

―ウィットリーが好投。

「そうだね。カーブが有効的に使えてたかなっていう」

―リリーフを温存できた。

「そうだね。明日、あさって、またみんな連投できるから」

―ウィットリーは予定通り登録抹消か。

「まだ分からない。明日（先発のマタ）次第だね」

―３連勝、いい流れで。

「明日は明日で、また今日は今日で。切り替えてやります」