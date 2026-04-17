「春の園遊会」で、天皇皇后両陛下や愛子さまが引退を表明した「りくりゅう」ペアなどと歓談されました。

17日午後、天皇皇后両陛下主催の「春の園遊会」が開かれ、各界の功労者などおよそ1400人が出席しました。

「ドラゴンボール」などで知られる声優の野沢雅子さんや、17日に現役引退を発表したフィギュアスケートペアの「りくりゅう」こと木原龍一選手、三浦璃来選手らと、両陛下が言葉を交わされました。

皇后さま「今は？お兄さん？お姉さん？どっち」

金メダリスト･りくりゅうペア 三浦璃来選手「今はもうお兄さんです。普段は常にお兄さんです」

天皇陛下「今季限りで引退を」

金メダリスト･りくりゅうペア「はい」

天皇陛下「今後は何かどういうことを？」

金メダリスト･りくりゅうペア 木原龍一選手「日本の皆様に、もっともっとペアを知っていただけるように、競技生活ではないんですけども、また新たなことに2人で挑戦していきたいなと思っています」

皇后さま「三浦さんは？」

金メダリスト･りくりゅうペア 三浦璃来選手「私も同じです」

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天皇陛下「子どもの時にテレビで『ゲゲゲの鬼太郎』を見ておりまして、どういう方が声をやっていらっしゃるのかなと」

声優・野沢雅子さん「そうですか。ああ、うれしいです。ご覧になって」

天皇陛下「声優をされる上で、どういった点に気を配っていますか」

声優・野沢雅子さん「やっぱり命を入れるわけですから。私たちがお話ししているような感じで入れないと」

5回目の出席となった愛子さまも和やかに歓談されました。

愛子さま「三浦さんは個人的には同い年で、12月生まれでご一緒なので」

金メダリスト･りくりゅうペア 三浦璃来選手「はい。12月生まれです」

愛子さま「勝手ながら親近感を持って拝見させていただいておりました」

両陛下や皇族方は、招待客と共に春の穏やかなひとときを過ごされました。