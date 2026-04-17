ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本初となる金メダルを獲得した、りくりゅうこと三浦璃来、木原龍一が17日に現役引退を発表した。

17日、2人はそれぞれのSNSで「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました」と発表。今後については、「これからもペアを、日本の皆様にもっと知っていただけるよう、新しいことに2人で挑戦していきます」とした。

世界選手権制覇など日本ペア史に残る実績を築いた二人だが、この「引退」は一般的なスポーツとはやや意味合いが異なる。

多くの競技では、現役時代にプロとして報酬を得て、引退とともに第一線を退く。一方フィギュアスケートの場合、現役を退いた後に本格的な「プロ活動」へ進むという独特のシステムがある。

フィギュアスケートの場合、五輪や世界選手権など国際大会に出場する現役選手は、制度上「アマチュア競技者」として扱われる。スポンサー契約などはあるものの、活動の中心はあくまで競技成績に置かれる。

こうしたシステムの背景には、五輪のアマチュアリズムと国際スケート連盟（ISU）による競技管理がある。競技と商業的なショーは長らく明確に分けられ、かつてはプロ転向＝競技復帰不可という時代もあった。その名残から、引退後にアイスショーへ活躍の場を移す流れが定着している。

プロ転向後は、アイスショー出演やメディア活動など収益機会が広がる。競技時代以上に人気と収入を得るケースも珍しくない。フィギュアは「競技で名声を築き、引退後にそれをビジネスへ転化する」という二段構造を持つ競技となっている。

たとえば2大会連続オリンピック金メダリストの羽生結弦も2022年に競技を引退し、現在は「プロスケーター」となり、東京ドームなどでもアイスショーを開催している。

つまり、りくりゅうの引退はスケートから離れることではないと思われる。むしろ新たなキャリアの出発点として、今後もその動向に注目が集まる。