１７日に行われた春の園遊会では、皇室の方々が会場の赤坂御苑（東京都港区）を巡り、招待者らとにこやかに言葉を交わされた。

会場にはフィギュアスケートの三浦璃来（りく）さん（２４）、木原龍一さん（３３）の「りくりゅう」ペアのほか、声優の野沢雅子さん（８９）、プロ野球の王貞治さん（８５）らが姿を見せた。

天皇陛下はりくりゅうペアとの歓談で、ミスが出たショートプログラム（ＳＰ）からの逆転優勝を果たしたミラノ・コルティナ五輪での活躍をたたえられた。木原さんは「三浦さんが本当に僕を奮い立たせてくれて、立ち直ることができました」と振り返った。

歓談後、木原さんは園遊会の当日に現役引退を表明したことについて「陛下に自分たちの今後、考えていることをお伝えしたかった」と説明した。

アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」で鬼太郎の声などを担当した野沢さんは、陛下から「子どもの時にテレビで『ゲゲゲの鬼太郎』を見ておりました」と話しかけられた。野沢さんは「そうですか。うれしいです」と驚いた表情を見せ、声優の仕事について「命を入れるわけですから。なるべく自然体を心がけているんです」とほほ笑んだ。

王さんとの歓談では、天皇ご一家も１次ラウンドの日本―豪州戦を観戦されたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）が話題に。皇后さまが「大変楽しく試合を観戦させていただきました」と伝えられると、王さんは「（準々決勝は）残念ながら勝てませんでしたけれど、次回また頑張ります」と話していた。