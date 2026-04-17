■台風4号(シンラコウ)

【画像】台風進路、今後の全国の天気

2026年4月17日18時45分発表 気象庁

17日18時の実況

種別 台風

大きさ 大型

強さ 強い

存在地域 小笠原近海

中心位置 北緯20度20分 (20.3度)

東経146度00分 (146.0度)

進行方向、速さ 北東 15 km/h (8 kt)

中心気圧 965 hPa

中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)

最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)

25m/s以上の暴風域 全域 220 km (120 NM)

15m/s以上の強風域 全域 600 km (325 NM)

18日18時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 小笠原近海

予報円の中心 北緯23度50分 (23.8度)

東経147度20分 (147.3度)

進行方向、速さ 北北東 15 km/h (9 kt)

中心気圧 970 hPa

中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)

最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)

予報円の半径 65 km (35 NM)

暴風警戒域 東側 320 km (175 NM)

西側 250 km (135 NM)

19日15時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 南鳥島近海

予報円の中心 北緯27度05分 (27.1度)

東経150度55分 (150.9度)

進行方向、速さ 北東 25 km/h (13 kt)

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

予報円の半径 100 km (55 NM)

暴風警戒域 東側 360 km (195 NM)

西側 290 km (155 NM)

20日15時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 南鳥島近海

予報円の中心 北緯28度35分 (28.6度)

東経159度30分 (159.5度)

進行方向、速さ 東 35 km/h (19 kt)

中心気圧 984 hPa

最大風速 30 m/s (55 kt)

最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)

予報円の半径 150 km (80 NM)

暴風警戒域 全域 370 km (200 NM)

■日本への影響は

小笠原諸島では、１８日夜遅くにかけて、うねりを伴った高波に警戒してください。

［気象概況］

大型で強い台風第４号は、１７日１５時にはマリアナ諸島にあって、１時間におよそ１５キロの速さで北東へ進んでいます。台風は今後、１８日にかけて小笠原近海を北上し、１９日には次第に向きを東よりに変え、南鳥島近海を進む見込みです。

小笠原諸島では、台風からのうねりと気圧の傾きが大きくなり風が強まっている影響で、大しけとなっています。



［波の予想］

小笠原諸島では、１８日夜遅くにかけて、うねりを伴って大しけとなるでしょう。

１７日に予想される波の高さ

小笠原諸島 ６メートル うねりを伴う

１８日に予想される波の高さ

小笠原諸島 ６メートル うねりを伴う

１９日に予想される波の高さ

小笠原諸島 ５メートル うねりを伴う



［防災事項］

小笠原諸島では、１８日夜遅くにかけて、うねりを伴った高波に警戒してください。また、１９日は、うねりを伴った高波に注意・警戒してください。

■全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2608222?display=1