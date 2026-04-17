2月のミラノ・コルティナ五輪ではフィギュアスケート・ペアで金メダルに輝き、この日今シーズンをもって引退することを発表した“りくりゅう”こと三浦璃来（24）と木原龍一（33）が17日放送のTBS「それSnow Manにやらせて下さい 3時間SP」（後7・00）に出演、バラエティー番組初出演をした。

「氷上イントロクイズ」では、「Snow Man」のメンバー、俳優の生田斗真チームが15メートル、りくりゅうペアが25メートルの距離を滑って解答するもの。

ハンデもあり、いい勝負を繰り広げたが、唯一、生田斗真だけが滑って解答できたのが、この日にゲストでもある木梨憲武の「とんねるず」が歌った1992年の楽曲「ガラガラヘビがやってくる」だった。

同曲は、秋元康氏が作詞、後藤次利氏が作曲し、ミリオンセールスを達成した大ヒット曲。木梨が「時代の違い感じちゃう」と言えば、1984年生まれの生田も「子供の頃、みんな歌っていた」と語ったが、三浦は「とんねるず」の曲だと説明され「そうなんですね」、木原も「生まれてない！生まれてない！」と反応すると、木梨も「全くノーリアクション」と苦笑していた。