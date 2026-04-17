男の子の性被害は表面化しにくいのはなぜ？ 性被害にあった子どもが、それ自体を“被害”と受け止めていないケースも【監修者インタビュー】

男の子の性被害は表面化しにくいのはなぜ？ 性被害にあった子どもが、それ自体を“被害”と受け止めていないケースも【監修者インタビュー】