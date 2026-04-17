◆パ・リーグ 日本ハム３―５西武（１７日・エスコンフィールド）

西武は桑原将志外野手が、２号２ランを含む４得点に絡む活躍を見せてチームの連敗を３で止めた。今季開幕投手を務めた先発・渡辺勇太朗投手は、４度目の登板で待望の初白星をつかんだ。

初回、先頭の桑原が相手先発・北山の初球を捉えて左中間への三塁打を放ち出塁。続く源田が同じく初球を捉えた打球は右翼手へのライナー性の打球となったが、タッチアップでスタートした三塁走者・桑原が本塁にヘッドスライディングする気迫を見せ先制に成功した。

５回に連打と犠打で１死二、三塁としてから桑原の三ゴロの間に１点を返すと、１点を追う７回１死一塁で桑原に左翼ブルペンに飛び込む２号２ランが飛び出し、逆転に成功した。８回１死では山村に右翼ポール際に飛び込む１号ソロも飛び出した。

先発・渡辺は７回４安打３失点で１勝目。味方が１点を先制した直後の初回無死一、三塁でレイエスに中犠飛を打たれすぐさま同点に追いつかれると、その後１死一、三塁としてから水谷にも中犠飛を打たれ逆転された。４回２死では万波に７号ソロを浴びたが、粘投を続け勝利を呼び込んだ。