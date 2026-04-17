◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島１―５ＤｅＮＡ（１７日・マツダスタジアム）

広島が、投手陣が今季ワーストの１０四死球と制球に苦しみ、ＤｅＮＡに敗れた。同カードは昨季から６連敗。４位から順位変動はないが、５位のＤｅＮＡに０・５ゲーム差に迫られた。

先発・岡本は５回５安打１失点。初回に１死一、二塁から宮崎に三塁線を破る先制二塁打を浴びた。初回、２回にそれぞれ２四球を与え、２回は２死一、三塁のピンチを背負ったが、追加点は与えなかった。９２球と球数がかさみ、５回の打席で代打を送られた。

同点の６回に登板した島内が誤算だった。先頭・蝦名に死球を与えると、２死二、三塁までこぎつけたが、投手・平良に四球。ノーヒットで招いた満塁から牧に２点打を許し、降板した。代わった塹江が佐野に左翼フェンス直撃の適時二塁打を浴び、この回一挙３点を勝ち越された。

さらに７回には４番手・森浦が１死から宮崎に四球。２死から松尾に右中間へ適時二塁打を献上した。

打線は１点ビハインドの２回２死三塁で佐々木が一時同点打を放ったが、追加点を奪えなかった。

８回からは７年目の捕手・持丸が４年ぶりの１軍出場。今季チーム初となる盗塁阻止で、存在感を示した。