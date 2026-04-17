元ＮＭＢ４８でタレントの渋谷凪咲が、憧れの人との２ショットを披露し話題を呼んでいる。

渋谷は１７日に自身のインスタグラムを更新。「憧れの方にお会い出来ました」とつづると、女優・綾瀬はるかとの２ショットを披露した。

「人生の目標であり、女優さんとして女性として人として憧れの綾瀬はるかさん お会い出来た瞬間に思わず涙が溢れてしまい、生放送中にてんやわんやでした笑」と明かし、「いつか作品でご一緒させていただけますように。今日の幸せを大切に心にしまって、目標に胸をときめかせながら、日々頑張ります」と意気込んだ。

さらに「＃綾瀬はるかさんの映画 ＃人はなぜラブレターを書くのか ＃本日より公開です！ ＃私も必ず観に行きますので ＃ぜひ映画館でお会いしましょう笑 ＃知る人ぞ知る ＃告知ホラー再来笑」とハッシュタグを添え、綾瀬が主演を務める映画「人はなぜラブレターを書くのか」を告知した。

この投稿には「２人共可愛い」「ついにこの時がきたんだね」「素敵なツーショット」「おぉ〜素晴らしいツーショット」「こちらが嬉しすぎる」などの声が寄せられている。