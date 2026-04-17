◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島１―５ＤｅＮＡ（１７日・マツダスタジアム）

ＤｅＮＡが広島に勝利し、これで昨季から広島戦６連勝。広島戦６連勝は２０２０年７月から８月にマークして以来、６年ぶりとなった。

１−１の６回、死球と申告敬遠、さらには投手・平良への四球とノーヒットで得た満塁の好機。１番打者の牧秀悟内野手が１ボール２ストライクからの５球目、１２９キロの内角チェンジアップをシャープに振り抜き、左中間に運ぶ２点適時打。一塁上では両手を掲げ、喜びを表した。

「平良さんの投球を前にして、何とか援護したいと思っていました。良い結果につながり本当にうれしいです」とコメントした通り、先発して６回３安打１失点と粘投した平良拳太郎に、今季初勝利を贈る一打にもなった。

平良は「今季初先発だったので、いつもより丁寧に投球することを心掛けて投球しました。野手の皆さんに助けられての結果だと思います」と話した。

ＤｅＮＡは２連敗でストップし、借金を４に減らした。横浜からの移動ゲーム。まずはカード頭をしっかりと奪い取った。