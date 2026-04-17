原日出子「ようやくお家ご飯」みぞれ鍋・アヒージョ…彩り豊かな手料理に反響「栄養バランスばっちり」「温かみがある」
【モデルプレス＝2026/04/17】女優の原日出子が4月16日、自身のInstagramを更新。食卓の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】66歳ベテラン女優「栄養バランスばっちり」色彩豊かな蕪と文旦のサラダ公開
原は「怒涛の撮影続きで しばらく お家でゆっくり ご飯食べてなかった 昨夜は ようやくお家ご飯 みんな揃ったので お野菜もタンパク質も ミネラルも バランス良く食べました」とつづり、食卓の写真を複数枚投稿。ワカメや豚肉のみぞれ鍋や、海老のアヒージョ、アスパラと生ハムの春巻き、蕪と文旦のサラダ、クリームチーズのリエットとバケットなど彩り豊かな料理を公開している。
「最近 マイブームなお料理ばかりですが 好きな物作って みんなで 美味しいね〜っていただくのが やっぱり一番幸せ」としみじみ続けて「娘が買ってくれた ちょっと早い 母の日のプレゼントのエプロンを 早速使いました」と娘からのプレゼントも紹介している。
この投稿には「栄養バランスばっちり」「温かみがある」「体に良さそうで美味しそう」「理想の家庭ごはん」「バランスが素晴らしい」「こんな食卓に憧れる」「温かい雰囲気が伝わる」「優しい料理で癒やされる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】66歳ベテラン女優「栄養バランスばっちり」色彩豊かな蕪と文旦のサラダ公開
◆原日出子、久しぶりの「お家ご飯」を公開
原は「怒涛の撮影続きで しばらく お家でゆっくり ご飯食べてなかった 昨夜は ようやくお家ご飯 みんな揃ったので お野菜もタンパク質も ミネラルも バランス良く食べました」とつづり、食卓の写真を複数枚投稿。ワカメや豚肉のみぞれ鍋や、海老のアヒージョ、アスパラと生ハムの春巻き、蕪と文旦のサラダ、クリームチーズのリエットとバケットなど彩り豊かな料理を公開している。
◆原日出子の投稿に反響
この投稿には「栄養バランスばっちり」「温かみがある」「体に良さそうで美味しそう」「理想の家庭ごはん」「バランスが素晴らしい」「こんな食卓に憧れる」「温かい雰囲気が伝わる」「優しい料理で癒やされる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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