◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト２―８巨人（１７日・神宮）

巨人のフォレスト・ウィットリー投手が来日初勝利をマークした。自身最長となる７回を投げて２安打９奪三振で無失点。３回には押し出し四球も選んで来日初打点も挙げた。３試合目の先発にして本領を発揮した右腕は敵地・神宮で日本初のヒーローインタビューに臨んだ。

ウィットリーのヒーローインタビューは以下の通り。

ー日本での初勝利。

「味方が早い段階で点を取ってくれたので自信を持って投げることができました。今は非常にうれしいです」

ー２回以降はノーヒットピッチング。

「しっかりストライクゾーンで攻めて、有利なカウントで進めることができたと思います」

ーウィニングボールはどうする？

「日本での初勝利なので、とても特別なものでなので、大事にどこかにしまっておこうと思います」

ー試合中の雰囲気は？

「大城としっかり意思疎通して、同じ考えで投げられたし、チーム全体もいい雰囲気でした」

ーチームは３連勝、ファンへ。

「甲子園で２つ勝って、いい流れできましたので、明日以降もこの流れを続けていきたいと思います」