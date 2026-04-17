医師に感謝の気持ちを伝えるベトナム人患者のボ・ティ・ラン・フオンさん（左）。（２月２８日撮影、河口＝新華社記者／彭奕凱）

【新華社昆明4月17日】中国とベトナムの国境を流れる南渓河に薄く霧が立ち込める早朝、川に架かる中越大橋を足早に行く人の姿があった。ベトナム人女性のボー・ティ・ラン・フオンさんは入境手続きを終えると、まっすぐに目的地の雲南省紅河ハニ族イ族自治州の河口ヤオ族自治県人民医院へと向かった。

ベトナムのラオカイ省と川一本を隔てたこの国境の病院は、地元住民の健康を守るだけでなく、多様な診療サービスを求めてベトナムから訪れる患者も増えている。

ベトナム人患者のボー・ティ・ラン・フオンさんの車椅子を押すスタッフ。院内には中国語・英語・ベトナム語の案内が分かりやすく表示されている。（２月２８日撮影、河口＝新華社記者／彭奕凱）

「ここに来るのは今回で3回目になる」とボー・ティ・ラン・フオンさんは語る。言葉は通じないものの、受付から検査、診察、薬の受け取りに至るまで、医療スタッフがサポートしてくれるため「自分の家にいるように安心できる」という。

病院のロビーに入ると、中国語・英語・ベトナム語の案内表示が目を引く。案内カウンターでは、スタッフが外国人患者の受け付けを丁寧に手伝っていた。言葉の壁を越えるため、病院はスマート問診翻訳ソフトを導入し、外国語対応の案内係を配置するとともに、外国語に精通した医師が診察する体制を整え、外国人患者がスムーズに受診できるようにしている。

ここ数年、中国のビザ免除国の継続的な拡大や、出入国手続きを円滑化する各種政策の実施に伴い、河口口岸（通関地）には外国人旅行者が続々と訪れるようになった。中国の出入境検査部門によると、2025年の同口岸の出入境者数は前年比11.9％増の延べ642万人以上に達し、90以上の国と地域の人々が往来した。

ベトナム側から河口口岸を通って中国へ入国する人々。（２月２６日撮影、河口＝新華社記者／彭奕凱）

人民医院の徐安扣（じょ・あんこう）院長は「口岸が活況を増すにつれて、外国人患者の受診ニーズも高まっている」と述べ、同医院は中越国境の雲南省域で最大規模かつ診療科が最も充実した病院として、2025年にはベトナム、タイ、ラオスなどの外国人患者を1万人以上受け入れたと紹介した。

海外からの急患が速やかに受診できるよう、病院は衛生健康、税関、出入境管理などの部門と連携メカニズムを構築。国境をまたぐ医療緊急救援の「グリーンチャンネル（優先レーン）」を設置することで、重篤な患者の貴重な救命時間を確保している。（記者/彭奕凱）