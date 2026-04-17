©福地カミオ・講談社／「よわよわ先生」製作委員会

あらゆるステータスが最弱の「よわよわ先生」に、“癖”を掻き立てられる人が続出！？

頑張る先生を守ってあげたくなるアニメ『よわよわ先生』が、2026年4月15日深夜からABCテレビにて放送が始まった。

【TVer】「パンツ履いてない！」阿比倉くんが教卓の裏で目にした衝撃の光景とは！？



アニメ『よわよわ先生』は、新人教師の鶸村（ひわむら）ひより先生（CV：高野麻里佳）と、不器用な鶸村先生をサポートしようと奮闘する生徒の阿比倉（あびくら）章人くん（CV：波多野翔）が展開する、ちょっと刺激的なラブコメディ。

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新学期初日、担任の教室に血まみれで現れた鶸村先生。怪しい挙動を生徒たちから恐れられ、さっそく「こわこわ先生」とのうわさが立ってしまう。

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だが放課後、阿比倉くんは誰もいない教室に1人残る鶸村先生を目撃する。ぬいぐるみを生徒に見立てて授業の練習をする先生は、「こわこわ」どころか声が小さく体力もゼロな「よわよわ先生」だったのだ！

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発声練習を始めた鶸村先生は、なぜか上着を脱ぐと、シャツのボタンも外してしまう。どうやら腹式呼吸を確認したかったようだが、胸をはだけた鶸村先生の姿に阿比倉くんは目が離せなくなり…。

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また、あるときは校舎裏で健気に縄跳びの特訓をする鶸村先生と遭遇。学生時代のものと思われるピチピチのジャージを着て基礎体力づくりに励む先生を、阿比倉くんは手伝うことに。

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鶸村先生のことを好きになってしまっていた阿比倉くんは、先生と体を密着させドキドキが止まらず…。

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初めてのロングホームルームを迎えた鶸村先生。朝も弱い鶸村先生は、そんな日に限って寝坊をしてしまい、シャツのボタンもかけ違えたまま学校へと急いでいた。

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ロングホームルームは案の定、緊張のあまりいつも以上にうまくいかない。さらに、落とした物を取ろうとかがんだはずみで、ストッキングが教卓の釘に引っかかってしまうというアクシデントも発生！ 身動きが取れなくなってしまった。

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様子がおかしいことに気づいた阿比倉くんは、機転を利かせて学級委員に立候補することで教壇の先生のもとへ。すると、なんと先生がパンツを履いていないことが判明！

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「今朝の寝坊で履き忘れてしまって…」と弁明する鶸村先生に「そんなことある！？」と呆れつつ、ストッキングがピンチであることを把握した阿比倉くん。

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「初めてのロングホームルーム、失敗で終わりたくないんです…」という先生を、危機的状況からなんとか救い出したのだった。

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ドキドキのトラブルが連発のアニメ『よわよわ先生』は、講談社『週刊少年マガジン』にて連載中の福地カミオの同名漫画が原作。同アニメは毎週水曜深夜2時15分よりABCテレビ「水もん」枠にて放送中。

【TVer】「今しゃべらないでください…」拡声器にまたがった鶸村先生は振動に敏感に反応してしまい…