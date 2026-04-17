京都で男児が遺体で発見された事件で、一体いつ・どのように遺棄したのか。通学用かばん・“靴”が点在していたのか。これらの謎を解くカギになる可能性があるのが、父親の車です。

男児が行方不明になる直前の新たな映像を入手しました。

【画像で見る】かばんと靴それぞれの発見場所と共通点

警察は行方不明直後から事件の可能性含め捜査か

父親は結希さんの遺体をいつ、どのように遺棄したのでしょうか。

きょう（17日）警察が押収した父親の車。

捜査関係者によりますと、父親のカーナビなどの位置情報を分析して捜索した結果、結希さんの遺体を発見したということです。

行方不明3日後に撮られた映像では、父親の立ち会いの下、捜査員がトランクなどの入念な鑑識作業を行っていました。警察は、この時点で事件の可能性を含めて捜査していたのでしょうか。



それを裏付けるような証言もありました。

南丹市内にある防犯カメラの映像には、駐車場に入ってきた黒い車が映っていました。押収された父親の車と同じ車種、同じナンバーです。撮影されたのは、結希さんが行方不明になった5日前の3月18日でした。

防犯カメラの管理者

「当初、警察から黒いカローラを探していると聞いていた」

「3月19日からそれ以降の（防犯カメラの）映像を警察には提出しています」

結希さんが行方不明になった直後の3月24日〜25日に、警察が訪ねてきて防犯カメラを確認していったそうです。



ここで注目したいのが、もう1つの謎。かばんと靴は、なぜバラバラな場所にあったのでしょうか。

それぞれの発見場所 その共通点は

防犯カメラが設置されているのは、府道453号線。結希さんが履いていたとみられる靴と通学用かばん、それぞれの発見現場を結ぶような形で走っている道です。



さらにその先には、父親の勤務先があるため、日常的に使っていた可能性もあります。

防犯カメラの管理者

「（来る）時間帯は毎朝7時45分から7時50分の間で決まっていた。週の半分以上は見ていたと思う」

事件の動機は、父親と息子、2人の間にいったい何があったのでしょうか。

「仲良く買い物しているのを見た」2人に何が…

安達容疑者をよく知る人

「結希くんも含めた3人が近くのスーパーで仲良く買い物しているのを見ていた。本当に残念、どうしてこんなことになってしまったのか」

2025年3月、結希さんと母親が暮らしていたアパートでボヤ騒ぎがあったときには…

同じアパートに住んでいた人

「火事のときはお母さんと息子さんが2人でいて、火事終わりくらいに旦那（安達容疑者）、当時は彼氏だったと思うんですけど、3人で抱きしめる形で」

仲の良さも目撃されていた親子に何があったのでしょうか。

逮捕前の任意の聴取で、「首を絞めつけて殺した」という趣旨の供述をしていたという安達容疑者。



警察は、結希さんが亡くなったいきさつについても調べています。