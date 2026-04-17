「美酒爛漫」の製造元、湯沢市の秋田銘醸が、酒蔵見学プログラムを全面リニューアルし、22日にグランドオープンします。



工程・歴史・体験を一体化した新たな酒蔵見学を楽しむことができます。



1922年、湯沢市で誕生した秋田銘醸。



酒造りが家業として営まれる時代に、「秋田の美酒を全国へ」という志を掲げて、県内の酒蔵、政財界人の融資が出資し、当時としては珍しい株式会社という形態で第一歩を踏み出しました。





【見学概要】

「美酒爛漫」と名付けたブランド名にふさわしい高品質のお酒を届けるため、創立当初から県醸造試験場の協力のもと、徹底した品種管理を行ってきました。また、ほかの酒蔵にも酒造技術を提供し、「桶買い」によって協力関係を築くなど、地域全体の日本酒の発展にも貢献してきたという秋田銘醸。今回リニューアルした見学プログラムは、日本酒の製造工程の見学に加え、秋田銘醸の歴史や酒造りの背景を紹介するミュージアムを新設、体験コンテンツを組み合わせた内容になっています。5階建ての酒蔵を上から下へと巡る立体的な構成で、酒造りの工程を運を追って体験することができる見学コース。各工程には、映像モニターや、コメがお酒になるまでをわかりやすく解説した「お米ちゃんパネル」が設置されていて、酒造りの作業が行われていない時間帯や期間でも、映像で楽しく理解することができるということです。また、3階の資料館では、秋田銘醸の沿革や歴代のポスター、書物などを展示していて、100年にわたる歴史を振り返ることができるといいます。さらに、酵母の世界を体感できる小部屋も設けられていて、もろみの発酵音を感じながら、まるでもろみの中にいるかのような体験ができるのも見どころの一つだということです。見学後には試飲も行われ、秋田銘醸こだわりのお酒を楽しむことができます。新たな見学コースは、22日にグランドオープンします。

通常コース 1,000円(税込・定員30名)



蔵人コース 1,800円(税込・定員20名)



所要時間：約60～90分／1日最大6回開催 ※各コースおみやげ付き

【見学内容】

製造工程見学（洗米・蒸し、麹、酒母・もろみ、搾り・瓶詰）



ミュージアム見学（歴史・道具・酵母展示・フォトブース等）／試飲／売店販売



【予約方法】

詳細・ご予約はこちら

https://lp.ranman.co.jp/visit/