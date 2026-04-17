相席スタート山添、“日本の嫌われ者”扱いにショック。気遣いが仇となり「ご飯の味しなくなって…」

4月16日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、新企画「卑屈自慢グランプリ」が放送された。

元祖クズ芸人こと山添寛（相席スタート）は、何かと誹謗中傷されがちななかで、とある人物からの一言に激しいショックを受けたといい…。

【映像】相席スタート山添が卑屈自慢「僕ってかわいそうですよね…？」

「卑屈自慢グランプリ」は、盛山晋太郎（見取り図）率いる「チーム盛山」と、久保田かずのぶ（とろサーモン）率いる「チーム久保田」の対抗戦。賞金獲得を目指して、チームごとに1人ずつ卑屈なエピソードを観客に披露した。

チーム盛山のメンバーとして登場した山添は、番組を盛り上げるためのヒール役に徹しているが、世間からは「お前が出るから見ない」「キショいことすんな」といった誹謗中傷が絶えないという。

山添は、共演者が番組内で「置いてけぼり」にならないよう、「僕みたいな何してもかまわんやつがダル絡みをすることによって、その人が輪の中に入りやすくなる」と、自分なりの繊細な気遣いについても語った。

そんななか、山添が明かしたのは、仕事でよく共演する“海外のアーティストの通訳者”からかけられた衝撃の一言だ。

その通訳者は、日本のタレントの人となりの紹介を交えながら同時通訳をしており、山添もその仕事ぶりに感心していたという。しかし、その通訳者が海外出演者に伝えていた山添の紹介内容は、あろうことか「彼は日本の嫌われ者」というものだった。

番組を思っての立ち回りを理解してもらえず、「日本の嫌われ者」と認定された山添は、さすがにショックを隠せなかった様子。「（通訳者は僕のこと）日本の嫌われ者と思ったんや、と思って。なんかご飯の味しなくなってね…」と意気消沈。「僕ってかわいそうですよね…？」と、卑屈な表情で観客に同意を求めた。

山添の哀愁漂う卑屈自慢に、味方のチーム盛山だけでなく、ライバルであるチーム久保田も称賛。両チームとも、「強烈な一発いったよ！」「マジでキレイなお手本！」と高評価だったが、山添の点数はその時点でのワースト2位という結果に終わった。