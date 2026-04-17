ＳＴＵ４８の石田千穂（２４）が、３ｒｄ写真集「天職」（集英社）のデジタル版を紙版写真集と同日の２２日に発売することを１７日、発表した。

石田はグループからの卒業を発表しており、今作は「卒業写真集」となる。シンガポールのリゾート地で撮影を敢行し、開放的な雰囲気の中で、ランジェリーやビキニ姿などに挑戦。圧倒的に艶っぽい１冊となる。

石田は「シンガポールでおいしいご飯をたくさん食べながら、自然に、そして大胆に大人になった私を撮影していただきました。ＳＴＵ４８での活動を始めた、１５歳の頃の私と比べると本当にお姉さんになりました。感慨深いです。とっても特別で大切な１冊、大好きな皆さんに見ていただける日がとても楽しみです」とコメントした。

広島出身の石田は、瀬戸内エリアを拠点に活動するＳＴＵ４８の１期生。デビューシングルから１０作連続で選抜入りする人気メンバーで、センターを３回務めるなど常にグループをけん引してきた。ソロ活動では女優業にも挑戦するなど、活躍の幅を広げている。５月３１日には、東京・Ｋａｎａｄｅｖｉａ Ｈａｌｌ（旧ＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ ＣＩＴＹ ＨＡＬＬ）で卒業コンサートを開催する。