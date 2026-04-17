ドアの前で寂しそうに鳴く子猫。その愛くるしい姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は26万回を超え「飼い主さん見つけた時のアレッて可愛い」「にゃん生1周目感がたまらん可愛い」「あんよ短いいいいいいいいいいいいい」といったコメントが集まっています。

【動画：扉に向かって鳴いていた子猫→『飼い主さんを見つけた』次の瞬間…かわいすぎる光景】

飼い主さんはどこ？

Instagramアカウント「おもち」に投稿されたのは、可愛らしい鳴き声をあげる子猫の姿です。ドアに向かって鳴いているのは子猫の「おもち」ちゃん。どうやら飼い主さんを探しているようで「ミャーオ！」と寂しそうに鳴く姿には、見ているこちらまで切なくなってしまいます。

そんなおもちちゃんですが、ふと振り返って飼い主さんが同じ部屋にいることに気づいたのだとか。飼い主さんに向かって歩いてくる表情は「なんだ、そこにいたのか」と少し不満げだったとのこと。そのギャップには、飼い主さんも思わず笑ってしまったそうです。

短い足で一生懸命！

おもちちゃんは足が短い猫種で、可愛い仕草がたくさんあるといいます。おもちゃが隙間に入ってしまうと、短い前足が届かないこともあるのだそう。一生懸命に手を伸ばす健気な姿には、思わず「頑張れ！」と応援したくなってしまいます。

遊ぶのが大好き

まだ子猫ということもあり、とにかく遊ぶのが大好きだそうです。短い前足を一生懸命に動かしておもちゃにじゃれる姿も、とても愛くるしいといいます。次はどんな姿を見せてくれるのか、これからの投稿も楽しみですね。

投稿には「こ、これはいけません。かわいすぎて苦しいので、明日は仕事を休みます」「一生懸命に鳴いてる後ろ姿がなんとも愛しいですね」「歩く姿に私の胸はキュンキュンしてます」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「おもち」では、おもちちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「おもち」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。