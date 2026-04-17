グラビアアイドルの髙野真央(22)がこのほど、自身のインスタグラムを更新。13日に発売されたグラビアムック本「FRIDAY GOLD 2026 Spring」(講談社)に、同じ事務所「seju」に所属する溝端葵(24)とともに登場したことを報告した。



【写真】ムギュッと密着！迫力に圧倒されそう

髙野は同号発売日の13日に「本日発売『FRIDAY GOLD』の表紙＆巻頭をあおまおで飾っています!!」と報告。「反響が⼤きかった企画を厳選して再録したグラビアムックで、メイキングDVDにも登場しています! ぜひチェックしてください!!」と登場をアピールした。投稿には、2人でド迫力のグラマラスボディを寄せ合う大胆なオフショット写真も添えた。



同日には、溝端も自身のX(旧ツイッター)で「『FRIDAY GOLD 2026 spring』の表紙巻頭はあおまおだよー!みてね♥」と同号登場を報告。お風呂の中で寝そべるバックショットや、至近距離まで2人の顔を寄せた仲良しショットを添えた。



2人の登場報告に、ファンからも「最強の2人だ」「魅力的なコラボすぎる」「すっっげ」といったコメントが寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）