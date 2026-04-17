両陛下と愛子さまが春の園遊会で各界の功労者らをもてなされました。

■声優・野沢雅子さん「最高に幸せでした」

穏やかな陽気に包まれるなか開催された天皇皇后両陛下主催の春の園遊会。両陛下のほか、10人の皇族方が出席されました。各界の功労者やその配偶者など1400人以上が集まりました。

「ドラゴンボール」シリーズで主人公・孫悟空役などをつとめる声優の野沢雅子さん。

天皇陛下「子どものときにテレビで『ゲゲゲの鬼太郎』を。どういう方が声をやってらっしゃるのかなと」

声優・野沢雅子さん「ああ、うれしいです」

天皇陛下「『目玉おやじ』もなさった」

声優・野沢雅子さん「そうなんです。最近、成長して。鬼太郎から成長して」

終了後、このときの話について…

声優・野沢雅子さん「え！陛下がアニメを見てらっしゃるんですか？と思って。最高に幸せでした。後輩に言わなきゃと思って」

さらに、長女の愛子さまも。

声優・野沢雅子さん「結構ご覧になるみたいです。『見ていて楽しいですね』とおっしゃっていただけたのがありがたい」

■ノーベル賞晩さん会で…

去年、ノーベル化学賞を受賞した京都大学特別教授の北川進さんとはこんなやりとりも…

天皇陛下「晩さん会はいかがでした」

京都大学特別教授・北川進さん「大変でした。4時間ありまして」

皇后さま「とても大きな晩さん会」

京都大学特別教授・北川進さん「3つの料理、3皿で4時間」

■マイクの風よけが落ち…

出席者のなかには、ミラノ・コルティナオリンピックのメダリストも。スノーボード女子の村瀬心椛選手。

天皇陛下「よかったですね」

ミラノ・コルティナ五輪金・銅 村瀬心椛選手（21）「よかったです。金メダルとれてうれしかったです」

皇后さま「私も昔、スノーボードやってみたかった」

天皇陛下「映像で拝見していると左側のほうに滑って、あれはなにかあるんですか」

ミラノ・コルティナ五輪金・銅 村瀬心椛選手（21）「助走をつけるというのも、ものすごく大事になってきている。左側からいくというのは、すごく大事になっています」

◇

また、歓談中、村瀬選手のマイクの風よけが落ちたことに気づかれた皇后さま。

ミラノ・コルティナ五輪金・銅 村瀬心椛選手（21）「すみません。マイクが風で…」

皇后さま「風でね、いいえ」

自ら拾い、村瀬選手の胸元になおされていました。

ミラノ・コルティナ五輪金・銅 村瀬心椛選手（21）「落ちてるの気づかなくて。拾ってもらって申し訳ない。恥ずかしかったです」

令和になって7回目の開催となった春の園遊会。終始、和やかなひとときとなりました。