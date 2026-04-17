◇プロ野球セ・リーグ 巨人8-2ヤクルト（17日、神宮球場）

巨人が前のカードから続く3連勝。先発のウィットリー投手が好投、打線は12安打8得点でヤクルトに快勝しました。

巨人先発は加入1年目のウィットリー投手。ここまで2試合に登板し、0勝1敗、防御率4.91の成績でした。

初回にいきなり4点の援護をもらい、今季3度目のマウンドに上がったウィットリー投手は無失点で立ち上がると、2回は奪った3つのアウトすべてを空振り三振とする好投を披露します。

3回にさらに3点の援護を受けると、大量リードの中、ウィットリー投手は3回から3イニング続けて三者凡退に打ち取るなど7回までヤクルト打線をヒット2本に封じます。ウィットリー投手は7回を今季最多となる球数94球で被安打2の9奪三振にまとめました。

打線は初回に5番大城卓三選手が押し出しの四球で先制。さらに7番増田陸選手が2点タイムリーを放つなど、一挙4得点で先制しました。

3回には満塁で2番キャベッジ選手がレフトフェンス直撃のタイムリー2塁打を放ち、序盤に7点をリード。9回には4番ダルベック選手のだめ押しホームランで勝利しました。

巨人は前のカードの阪神戦に続き首位のヤクルトにも勝利で3連勝。ウィットリー投手がNPB初勝利をマークしました。