引退を発表したミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本史上初めて金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が１７日放送のＴＢＳ系３時間特番「それＳｎｏｗ Ｍａｎにやらせて下さいＳＰ」（金曜・この日は午後７時）に出演。「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」メンバーと氷上バトルを展開した。

「とんねるず」の木梨憲武が「Ｓｎｏｗ Ｍａｎを連れ回すバスツアー」企画でバラエティー番組初出演を果たした「りくりゅう」の２人。

東京・辰巳アイスアリーナで木梨が「Ｓｎｏｗ Ｍａｎに会いたいのは、このお二人だ〜！」と絶叫すると、赤の日本代表ウェアで手をつないで氷上に登場。五輪以来となるＳＰプログラムも披露。持参した金メダルを木原が「持っていただいて」と手渡すと「めちゃくちゃ重いよ！」と佐久間大介は絶叫した。

三浦は「二つで１キロくらいあって」と説明。共演の生田斗真に「Ｓｎｏｗ Ｍａｎが好きで」と聞かれると「はい」と２人で即答した。

木梨に「（自分は）古い世代の人なんですけど知ってますか？」と聞かれると「もちろんです」と木原。重ねて「どんな感じですか？」と聞かれると「いいですか？」と確認した上で「はちゃめちゃなイメージがありまして」と恐縮しながら答えていた。