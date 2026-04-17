タレントの辻希美（38）が17日、自身のYouTubeチャンネルを更新。人気スーパー「ヤオコー」の購入品を紹介する動画を公開し、自身の味付けに似てる総菜を絶賛した。

過去にも2日連続で訪れたことを明かしていた人気スーパーで、「気になりすぎて買ったのが『自家製厚焼き玉子』」と初めて購入した卵焼きを紹介した。「目の前にキッチンがあって、そこで作ってんの」と説明して一口食べ、「うまい！甘い！めっちゃおいしい！」と大絶賛。「私の味付けに似てる」と目を丸くした。

長女でインフルエンサーの希空も「そう！めっちゃ似てる」と同調。その後、次男・昊空（そら）さんも「うま！めっちゃ似てる」と母の味に似てることを証言した。希空は「ママの味を食べたいなという方はぜひこの卵焼きを買ってください」とユーモアたっぷりに呼びかけた。

さまざまな購入品を紹介し終えた辻は「キムチと卵が私の中で1番今日は優勝総菜だったと思う」と総括。「卵、まじでおいしい。何回も何回も巻いてくれてる感じもあるし、味付けも食べなじみのある味で、さっき希空が言ったように、私の味にめっちゃドンピシャだから」と再び熱弁した。

「私の卵焼き、気になるって思った方はぜひヤオコーの卵焼き食べてほしい」と笑い、「ちょっと、もうコラボしようかなってくらい。ぜひ皆さん食べてみてください」と語っていた。